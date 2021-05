Laster drängt Auto auf A3 bei Marktheidenfeld ab - Kettenreaktion führt zu Unfall und Vollsperrung

Am Freitag, gegen 13:35 Uhr, wechselte ein 52 jähriger rumänischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug vom rechten auf den mittleren von drei Fahrstreifen der A 3 zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Dabei übersah er den auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Mercedes einer 51 jährigen Bambergerin.

Diese musste, um einen Zusammenstoß mit dem Laster zu verhindern, auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Dort konnte jedoch ein 35 jähriger mit seinem Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er wich nach links aus und berührte bei hoher Geschwindigkeit die Mittelbetonwand, ehe er nach rechts abgewiesen wurde und seitlich in den Laster stieß. Danach drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und prallte in die rechte Außenleitplanke. Im Anschluss kam das Fahrzeug stark beschädigt entgegengesetzt zur Fahrbahn stehen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehren Altfeld, Esselbach und Marktheidenfeld sicherten die Unfallstelle und reinigten diese. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Autobahn für ca. 20 Minuten voll gesperrt, danach konnten zwei von drei Fahrstreifen für weitere 30 Minuten freigegeben werden, ehe die Unfallstelle geräumt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 39.000 Euro.

Unfall am Samstag auf der A3 bei Marktheidenfeld: Unfallfahrer hat keinen gültigen Führerschein

Ein Kleintransporter ist am frühen Samstagmorgen auf der A3 in Richtung Passau/Linz im Bereich der Anschlusstelle Marktheidenfeld auf einen Laster aufgefahren. Gegen 04.42 Uhr fuhr der 58-jähirge Kleintransporterfahrer auf den vor ihm fahrenden Laster eines 54 jährigen auf - laut Polizei aus Unachtsamkeit.

Bei der Unfallaufnahme fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach heraus, dass der 58 jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er hatte nach Ablauf einer Sperrfrist versäumt einen Antrag auf Neuerteilung zu stellen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und auf den 58-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand dort ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.