Laster beschädigt Dach am Sportgelände in Altbessingen

Der Zeitpunkt der Beschädigung liegt zwischen Freitag, 4. Februar, 13 Uhr, und Mittwoch, 9. Februar, 13 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt 400 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Lkw oder Kastenwagen mit hohem Aufbau, an der Anstoßstelle in 2,80 Meter Höhe wurde weißer Fahrzeuglack festgestellt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Totes Reh aus Straßengraben mitgenommen

Arnstein. Am Mittwoch um 06:55 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße MSP 2 zwischen Gauaschach und Neubessingen ein Wildunfall. Das leblose Reh lag nach dem Zusammenstoß im Straßengraben. Als der verständigte Jagdpächter das Stück gegen 17:00 Uhr abholen wollte, war es nicht mehr vor Ort. Da er davon ausgeht, dass es von einer unberechtigten Person mitgenommen wurde, erstattete er Strafanzeige.

