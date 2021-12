Langsames Auto übersehen: Unfall in Gemündener Kreisverkehr

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer vom Sinngrund kommend in den Kreisverkehr auf Höhe der Abzweigung nach Langenprozelten ein. Hierbei nahm er ein bereits im Kreisverkehr befindliches, langsam fahrendes Fahrzeug zu spät wahr. Eigenen Angaben zufolge erschrak der VW-Fahrer und kam hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 3.000 Euro beziffert.

Am Freitag gegen 07.25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Autofahrer die B 27 von Aschfeld kommend in Richtung Gössenheim. Kurz vor dem „Waldeck" sprang ein Reh auf die Fahrbahn und rannte in die linke Fahrzeugseite des BMW. Ein nachfolgender Opel-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und überrollte das Reh nochmals.

Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Ob am Pkw Opel ein Schaden entstanden ist, muss noch durch eine Werkstatt abgeklärt werden.

Geparktes Auto in Gössenheim beschädigt

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen parkte ein 50-jähriger Autofahrer seinen VW Polo ordnungsgemäß in der Bäckergasse am Straßenrand. Bei seiner Rückkehr stellte er einen Schaden am Kotflügel fest. Aufgrund der Spurenlage konnte eine Verkehrsunfallflucht ausgeschlossen werden. Die Polizei geht von einer Sachbeschädigung aus.

