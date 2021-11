Langer Stau nach Unfall auf A3 bei Marktheidenfeld

Gestern in den frühen Morgenstunden, etwa gegen 4.45 Uhr platzte bei einem Lastwagen ein Reifen des Aufliegers. Insgesamt sechs Autos fuhren über die Reifenteile und wurden dadurch beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen 5 stelligen Bereich. Für die Aufräumarbeiten musste der Verkehr kurzfristig komplett gesperrt werden, sodass ein etwa 4 km langer Rückstau entstand.

Mann ohne Führerschein gleich zweimal von der Polizei erwischt.

Weibersbrunn und Hösbach, A3 Am Vormittag, etwa gegen 11.15 Uhr wurde ein Mann aus dem Ruhrpott einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er aktuell ein Fahrverbot hat und somit keine motorisierten Fahrzeuge führen darf. Deshalb musste er folgerichtig seinen Kleintransporter stehen lassen. Der 35 jährige wähnte sich besonders clever und schickte seine ursprünglichen Mitfahrer los, um ihn samt Fahrzeug abzuholen. Als diese dann gegen 21:45 Uhr zu Fuß wieder zur Dienststelle der VPI kamen und erklärten, sie seien mit einem Taxi gefahren, kam dies den Beamten dann doch schleierhaft vor. So konnte dann auch in unmittelbarer Nähe ihr Gefährt mit noch warmem Motor aufgetan werden.

Dass dieser Kleintransporter weder versichert noch zugelassen war, war dem ursprünglich Gestrandeten sehr wohl bewusst, weshalb er seine Kumpanen angewiesen hatte, den Laster weiter weg stehen zu lassen und zu Fuß zur VPI zu laufen. Nun erwartet sowohl den Fahrer des nicht zugelassenen Lkw als auch den anstiftenden Auftraggeber jeweils ein Verfahren. Beim 35 jährigen war das dann das zweite Mal an diesem Tag, dass er sich als Beschuldigter belehren lassen musste.

Mit verbotenem Messer und unter Drogen unterwegs auf der A3

Aschaffenburg, Bessenbach A3, FR Frankfurt Um 16.45 Uhr wurde ein Mann aus Holland einer Kontrolle unterzogen. Er führte gleich zwei verbotene Messer mit, die sichergestellt wurden.

Um 17.15 Uhr wurde ein Mann aus Italien kontrolliert. Auch er hatte ein verbotenes Messer bei sich. Außerdem fiel bei ihm noch auf, dass er aufgrund des Einflusses von Kokain und Marihuana absolut nicht in der Lage war, seinen Pkw sicher zu führen. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und darf nun mindestens 24 Stunden lang nicht fahren, bis er wieder fit ist.