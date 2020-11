Langenprozelten: Gegen Hausfassade gefahren und geflüchtet

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag- bis Samstagmorgen wurde die Gebäudefassade eines Möbelhauses in der Würzburger Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich vorwärts von einem Parkplatz aus gegen die Gebäudefassade direkt neben dem Haupteingang und drückte die Fassade ein. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden vom 11.11.2020.

Außenspiegel beschädigt

Mittelsinn. Am Freitagmittag gegen 14 Uhr parkte eine 27-jährige Autofahrerin ihren weißen VW Scirocco am Fahrbahnrand der Brunnenstraße. Als sie am Montagmorgen gegen 7:00 Uhr wegfahren wollte stellte sie fest, dass der rechte Außenspiegel komplett beschädigt war. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Gössenheim-Sachsenheim. Am Dienstag gegen 18:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2301 von Gössenheim in Richtung Sachsenheim. Hierbei touchierte sie ein Reh, welches die Straße querte. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

xere/Polizei Gemünden