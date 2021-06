Lange Sperrung der A3 bei Weibersbrunn und Goldbach wegen geplatzter Reifen

Gegen 11 Uhr erlittder Lastwagen an der mittleren Achse des Aufliegers einen Reifenplatzer. Der Brummi-Fahrer hielt daraufhin auf dem Standstreifen, jedoch ragte die überbreite Ladung des Schwertransportes über den Standstreifen hinaus auf den rechten Fahrstreifen. Auf Grund dessen musste der rechte Fahrstreifen über mehrere Stunden hinweg, bis zur Behebung des Defektes am Sattelanhänger, gesperrt werden.

Goldbach. Kurze Zeit später, um 12:40 Uhr, platzte an einem Wohnanhänger, der von einem Mercedes gezogen wurde, der rechte Reifen. Hierdurch wurde der Radkasten erheblich beschädigt. In Folge dessen wurde ein Loch in die Verkleidung des Anhängers gerissen und eine nicht unerhebliche Menge an Gepäck und Verkleidungsteilen verteilte sich auf einer Länge von etwa 200 Metern auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn. Die Autobahnmeisterei übernahm die Reinigung der Fahrbahn.