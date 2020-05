Landwirt verbrennt Schnittgut, Feuer außer Kontrolle

Das Feuer war so groß, dass es außer Kontrolle geriet und auch auf angrenzende Bäume und Sträucher überfing. Die Freiwillige Feuerwehr Zellingen war mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Gegen den Landwirt wird nun wegen des Feuers ermittelt, die Kosten des Einsatzes werden ihm kostenpflichtig in Rechnung gestellt.

Missachtung des Hausverbots



Zellingen. Am Samstagvormittag wurde die Karlstadter Polizei durch eine Mitarbeiterin des Aldi-Marktes in Zellingen verständigt, weil sich ein 77-jähriger Mann wiederholt trotz Hausverbots in der Filiale aufhielt und diese nicht verlassen wollte. Der Mann trug keine Corona-Mundnasenschutzmaske und verhielt sich anhaltend aggressiv gegenüber dem Aldi-Personal und den eingesetzten Polizeibeamten.

Augenscheinlich befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und musste auf Grund seines aggressiven Verhaltens in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den Mann wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung



Karlstadt. Am Samstagnachmittag gegen 17.25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Citroen-Fahrer die Rechbergstraße in Karlstadt in Fahrtrichtung der Johann-Schöner-Straße. Auf Höhe der Von-Hohenlohe-Straße ubersah er die bevorrechtigte Opelfahrerin, welche ihrerseits von rechts aus der Von-Hohenlohe-Straße kam und in Richtung Stationsweg fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß. Keiner der Verkehrsteilnehmer wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro.



Unerlaubt von Unfallörtlichkeit entfernt



Eußenheim, Die Fahrzeughalterin eines schwarzen Mercedes stellte diesen im Tatzeitraum zwischen Montag, den 18.05.2020 gegen 08:00 Uhr bis Freitag, den 22.05.2020 gegen 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Eußenheim unbeschädigt ab. Der Pkw wurde am Fahrbahnrand geparkt. Als die Verkehrsteilnehmerin wieder zu ihrem Auto zuruckkehrte, stellte sie einen Unfallschaden am vorderen, linken Kotflugel fest. Ein bisher noch unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem Unfallfluchtigen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.



Autofahrer unter Drogeneinfluss



Zellingen. Am Samstagabend, gegen 21:11 Uhr wurde ein 18-jähriger Fordfahrer durch eine Streifenbesatzung der Karlstadter Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Jeglicher Drogenschnelltest wurde durch den Verkehrsteilnehmer verweigert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Autofahrer musste die Beamten zur Polizeiinspektion begleiten und sich einer Blutentnahme unterziehen.



Unter Drogeneinfluss Pkw geführt



Himmelstadt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 22-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in der Bruckenstraße in Himmelstadt unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Polizeibeamten bei dem Verkehrsteilnehmer Auffälligkeiten feststellen, welche auf einen etwaigen Drogenkonsum hinwiesen. Der Mercedesfahrer räumte schließlich in der Kontrolle ein am Vortag zwei Cannabisjoints konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.



Ohne Fahrerlaubnis unterwegs



Karlstadt. Samstagnacht gegen 23:45 Uhr wurde ein 24-jähriger Renaultfahrer in der Würzburger Straße in Karlstadt kontrolliert. Er händigte den Beamten einen kosovarischen Führerschein aus. In der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sich der Mann bereits seit mehr als eineinhalb Jahren in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Er hätte spätestens nach sechs Monaten seinen Führerschein umschreiben lassen mussen. Der Verkehrsteilnehmer war somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen ihn wird daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Polizei Karlstadt/mkl