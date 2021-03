Landwirt kippt mit Radlader um und stirbt

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nun wegen eines Betriebsunfalls. Zur Klärung des exakten Unfallhergangs wurde auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden.

Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr führte der Landwirt auf seinem Hof in Hofheim landwirtschaftliche Arbeiten mit seinem Radlader durch. Er geriet dabei an einem Gefälle in Schräglage, wobei die Baumaschine auf die linke Seite kippte. Der 61-Jährige geriet unter das Fahrzeug und wurde dabei tödlich verletzt. Nachdem ein Zeuge auf den Unfall aufmerksam geworden ist, veranlasste er sofort den Notruf. Allerdings kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Neben der Polizeiinspektion Haßfurt und der Kriminalpolizei Schweinfurt befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Hofheim und Aidhausen, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie ein Sachverständiger im Einsatz.

Hinweise, dass eine weitere Person an dem Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein könnte, ergaben sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen nicht.

mkl/Polizei Unterfranken