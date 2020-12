Lampe von Schimborner Schule gestohlen und Heizungsfühler ausgerissen

Zwischen Montag und Dienstag letzter Woche kam es an der Mittelschule in Schimborn im Kapellenweg zu einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter entwendete eine Außenlampe und riss einen Außenfühler der Heizung aus der Wand. Der Schaden wird auf 450 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Skoda erfasst Hasen bei Mömbris

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochabend um 18.30 Uhr erfasste ein Skoda-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Gunzenbach und Reichenbach einen Hasen. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von 500 Euro.

Vorfahrtsunfall in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Siemensstraße/Emmy-Noether-Straße entstand am Mittwochabend ein Schaden von 2.500 Euro. Beide Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Um 18.15 Uhr bog ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer von der Emmy-Noether-Straße auf die vorfahrtsberechtigte Siemensstraße ab. Dabei übersah er offenbar den Opel einer 51-jährigen Frau, die in Richtung Industriestraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.