Lamm in Rieneck gestohlen

Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 200 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Autofahrerin unter Medikamenteneinfluß

Gemünden. Am Sonntagabend stieg eine 46-jährige Autofahrerin in Obersinn in ihren Pkw Opel Corsa. Sie wollte nach Lohr fahren.

Als sie dort jedoch nicht ankam, wurde der Fahrweg abgefahren. Hierbei konnte der Pkw Opel gegen 19:50 Uhr parkend unterhalb des Ehrenfriedhofes festgestellt werden. Die Fahrerin lehnte an der Autotüre. Auf Ansprache durch die Streifenbesatzung wollte sie auf die Beamten zugehen, konnte sich hierbei jedoch kaum auf den Beinen halten.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Jedoch gab die Frau an, über den Tag verteilt jede Menge Tabletten eingenommen zu haben.

Da die 46-Jährige zwischenzeitlich zweimal fast rückwärts zu Boden stürzte, wurde ein Rettungswagen angefordert. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der Medikamenteneinnahme und der damit verbundenen Fahrtüchtigkeit wurde bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 09351/97410, zu melden.

Radfahrerin gestürzt

Gemünden. Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, fuhr eine 62-jährige Radfahrerin auf dem Main-Radweg von Gemünden in Richtung Wernfeld.

Hierbei stürzte sie mit dem Rad. Die Frau fuhr trotz ihren schweren Verletzungen noch eigenständig nach Hause.

Dort wurde sie gegen 19:00 Uhr durch ihren Ehemann bewusstlos aufgefunden. Die 62-Jährige wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auto übersehen

Gemünden. Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fiat-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Karlstadt. Hierbei befand er sich auf dem Abbiegestreifen in Richtung Friedenstraße, obwohl er eigentlich nach rechts abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah er einen neben ihm fahrenden Pkw DaimlerChrysler und es kam zum seitlichen Anstoß.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 700,- Euro.

Kradfahrer leicht verletzt

Gemünden. Am Freitagnachmittag kam es an der Einmündung B26/Schulstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Um 15:10 Uhr befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer die Schulstraße zur B 26 hin. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt bei Zeichen 205 warten. Ein nachfolgender, 23-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes bemerkte zu spät, dass der Kradfahrer nochmals warten musste und fuhr los. Dabei fuhr er dem Motorrad ins Heck. Der Kradfahrer fiel mit seinem Motorrad zur Seite um und kam teilweise unter dem Kraftrad zum Liegen. Er wurde hierbei leicht verletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Wer vermisst sein Fahrrad?

Burgsinn. Am Samstagmorgen gegen 10:45 Uhr wurde auf dem Radweg zwischen Mittelsinn und Burgsinn ein Fahrrad aufgefunden. Das Haibike stand unverschlossen unmittelbar neben der Bahnlinie.

Der Eigentümer kann das Fahrrad bei der Polizeistation Gemünden abholen.

Hausfassade und Auto mit Schlamm beschmiert

Gemünden. Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmorgen beschmierten bislang unbekannte Täter die Hausfassade der Leo-Weismantel-Förderschule sowie einen dort geparkten VW Bus mit Schlamm. Ob hierbei ein Sachschaden entstanden ist, wird sich erst nach der Reinigung zeigen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Veranstaltung der Polizei auf dem Marktplatz in Gemünden

Gemünden. Am Sonntag fand auf dem Marktplatz in Gemünden eine Präventionsveranstaltung der Polizei unter Beteiligung der Verkehrswacht zum Thema #KOPF-Entscheidung statt, bei der auf die Fahrradfahrer-Helm-Trage-Kampagne hingewiesen wurde. Hierzu wurde auch ein Transporter positioniert und der „Tote Winkel" durch Folien und Pylonen dargestellt. Aufgrund des guten Wetter waren zahlreiche Radfahrer vor Ort. In vielen Gesprächen konnte dargelegt werden, dass das Tragen eines Helmes, nicht nur bei Kindern, sehr sinnvoll ist. Auch ist es wichtig, dass jeder Radfahrer gut erkennbar ist. Hierzu wurden u.a. reflektierende Bänder verteilt, was nicht nur bei Kindern gut ankam.

vd/Polizei Gemünden