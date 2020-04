Lagerhallenbrand in Mespelbrunn

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mespelbrunn-Hessenthal, Heimbuchenthal, Weibersbrunn und Haibach waren am Montagabend gegen 22.30 Uhr im Einsatz, nachdem ein Industrie- beziehungsweise Lagerhallenbrand im Promenadenweg in Mespelbrunn gemeldet worden war. Dort brannte ein Holzverschlag, der an einer Garage angebaut war.

Der Brant konnte von den 20 angerückten Wehrleuten mit einem C-Rohr und einem Trupp unter Atemschutz gelöscht werden, bevor die Flammen auf die angrenzende Garage übergreifen konnten. Nach der ersten Rückmeldung an die Integrierte Leitstelle konnten die Einsatzkräfte aus Haibach und Weibersbrunn die Einsatzfahrt abbrechen und zu ihren Gerätehäusern zurückkehren. Nach der abschließenden Kontrolle mit einer Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben.

Der Aschschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

dc/Pressemitteilung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg