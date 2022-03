Ladung im Müllauto in Eußenheim entzündet sich

Der Müll in einem Müllwagen geriet am Dienstag gegen 13:45 in Eußenheim in Brand. Der Fahrer kippte daraufhin seine Ladung in der Augasse ab. Der brennende Müll konnte durch die verständigten Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Eußenheim, Aschfeld, Gössenheim und Karlstadt, welche mit insgesamt 24 Personen eingesetzt waren, gelöscht werden. Durch den Brand entstand kein Personen- oder Sachschaden.

An einem in der Neubergstr. in Arnstein geparkten roten VW Fox wurde am Dienstag im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 18:20 Uhr der rechte Außenspiegel beschädigt. Zudem entstanden am rechten vorderen Kotflügel des Autos schwarze Kratzer. Der Verursacher der Schäden entfernte sich, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Autos stoßen in Himmelstadt zusammen

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstag gegen 19:00 Uhr an einer Kreuzung der Oberen Ringstr. in Himmelstadt. Ein 27-jähriger Autofahrer hatte dort beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten Pkw einer querenden 22-jährigen Frau übersehen, wodurch es zu dem Verkehrsunfall kam. Bei dem Unfall wurden beide Autos erheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10000.- Euro.