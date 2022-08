Ladung aus Möbeln geht in Flammen auf - B469 bei Wörth für zwei Stunden gesperrt

Gegen 19.45 Uhr war der Fahrer eines Klein-Lkws auf der Bundesstraße in Richtung Miltenberg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wörth/Seckmauern und Wörth/Klingenberg bemerkte er plötzlich Rauch auf seiner Ladefläche. Aus bisher ungeklärten Gründen war die Ladung bestehend aus Möbeln in Brand geraten.

Der Fahrer hielt das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an und unternahm noch eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher, konnte den Flammen jedoch nicht Herr werden. Als die alarmierten Feuerwehren aus Wörth und Trennfurt eintrafen, hatte der Brand bereits auf den Innenraum der Fahrerkabine übergegriffen. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen, jedoch blieben von der Ladung nur noch verkohlte Überreste übrig und auch der Innenraum brannte komplett aus.

Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Bei den Löschversuchen zog sich der Fahrer leichte Verbrennungen an der Hand zu, musste jedoch von der Besatzung eines Krankenwagens nicht weiter behandelt werden. Bis zur Bergung des Havaristen blieb die Strecke komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr an der Anschlussstelle Wörth/Seckmauern abgeleitet.

Ralf Hettler