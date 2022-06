Ladung auf Pkw-Anhänger fängt bei Großwallstadt Feuer

Gegen 17.45 Uhr war der Fahrer eines Gespanns mit geladenen Strohballen auf dem Anhänger auf der Straße von Niedernberg kommend in Richtung Großwallstadt unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Mainbrücke bemerkte er den Brand seiner Ladung und hielt am rechten Fahrbahnrand an.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte er bereits erste Strohballen entladen. Die Feuerwehr entlud den Rest, öffnete die Ballen und konnte das brennende Stroh schnell ablöschen. Die Brandursache ist noch unklar. Während der Löscharbeiten war die Staatsstraße für rund eine halbe Stunde gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor.

Ralf Hettler