Ladendiebstahl in Alzenau

Nach dem Kassenbereich löste der Diebstahlsalarm aus und die Person rannte sofort davon. Eine in der Nähe befindliche Streifenbesatzung konnte die Person im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellen und festnehmen. Er hatte sich in unmittelbarer Tatortnähe hinter Containern versteckt. Bei einer Durchsuchung des Rucksacks wurden die entwendeten Kleidungsstücke aufgefunden. Diese hatten einen Wert von über 100 Euro. Da die Person keine Dokumente mit sich führte, wurde er zur Dienststelle gebracht und hier konnte die Identität des „Ladendiebes" sehr schnell geklärt werden. Nach erfolgter Sachbehandlung wurde die Person wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Neben dem Betretungsverbot des Geschäftes erwartet ihn jetzt noch eine Diebstahlsanzeige.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Alzenau. Am Freitag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr kam es in der Straße Steinbruch zu einer Unfallflucht. Der 50-jährige Fahrer und Halter eines silbernen Porsche, Cayenne, parkte seinen Pkw im Tatzeitraum auf einem Parkplatz am Industriepark Giesberg. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er Schäden an der hinteren Stoßstange und an der hinteren Felge der Beifahrerseite fest. Ohne Unfallzeugen wird sich der Verursacher nicht ermitteln lassen und die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

mkl/Polizei Alzenau