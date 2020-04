Ladendiebin attackiert in Aschaffenburg Sicherheitskraft

Am Dienstagabend entwendete eine 34-Jährige in einer Drogerie am Aschaffenburger Hauptbahnhof gegen 18:30 Uhr eine Dose Make-Up im Wert von zwei Euro und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine Sicherheitskraft und zwei Angestellte beobachteten die Frau bei der Tat und stellten sie vor dem Geschäft. Der Aufforderung stehen zu bleiben kam sie jedoch nicht nach.

Nachdem sie festgehalten wurde, beleidigte sie zunächst wüst die beiden weiblichen Angestellten. Anschließend prügelte sie auf die Sicherheitskraft ein, mit Schlägen ins Gesicht, auf den Oberschenkel und in den Genitalbereich. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei beendete schließlich die Auseinandersetzung. Das entwendete Make-Up, das in ihrer Hosentasche versteckt war, konnte sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihr die Weiterreise gestattet. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

vd/Bundespolizei Würzburg