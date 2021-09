Ladendiebin in Hörstein erwischt

Die Frau bezahlte um 13.45 Uhr einen Teil ihrer Waren regulär an der Kasse. Anschließend wollte sie dann Markt verlassen, wobei sie aufgrund einer Diebstahlssicherung einen Alarm auslöste. In ihrem Rucksack konnten dann weitere Waren im Wert von 25 Euro aufgefunden werden.

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall Am Markt entstand am Donnerstagnachmittag ein Schaden von 650 Euro. Um 15.30 Uhr wollt ein 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf die Staatsstraße einfahren. Dabei übersah er den Daimler eines 48-jährigen Mannes, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Fahrraddiebstahl in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Montag und Donnerstag entwendete ein Unbekannter aus einem Holzschuppen in der Nikolaus-Fey-Straße einen braunes Hollandrad sowie einen Fahrradrahmen. Der Schaden wird auf 550 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau