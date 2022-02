Ladendiebin in Aschaffenburg gefasst - weitere Taten geklärt

Am Freitagnachmittag konnte ein aufmerksamer Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Goldbacher Straße eine 14-Jährige dabei beobachten, wie sie mehrere Artikel an sich nahm und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte. Im Nachgang konnte der Zeuge die junge Dame aufhalten und einer hinzugezogenen Streifenbesatzung übergeben. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde weiteres Diebesgut aufgefunden, welches das Mädchen im Verlauf des Nachmittags aus verschiedenen Ladengeschäften gestohlen hatte. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde sie ihrer Mutter übergeben. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf rund 240 Euro.

Unfall beim Abbiegen - BMW prallt gegen Skoda

Aschaffenburg. Am Freitagmorgen kam es an der Kreuzung Schweinheimer Straße / Südbahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Skoda. Der Skoda-Fahrer überquerte die Kreuzung von der Herrleinstraße aus kommend in Richtung Südbahnhofstraße. Der BMW-Fahrer kam aus der Südbahnhofstraße und bog nach links in Richtung Stadtmitte ab. Hierbei missachtete der 18-jährige Lenker den Vorrang des entgegenkommenden Skodas, sodass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit wurde keiner der Fahrer verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Unter Drogeneinfluss durch Großostheim gefahren

Großostheim. Am späten Freitagabend wurde in der Pflaumheimer Straße der Fahrer eines Fords einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten Verhaltensweisen des 59-jährigen Fahrers feststellen, die auf einen kürzlich zurückliegenden Konsum von Betäubungsmittel schließen lassen. Da der Fahrer letztendlich die Einnahme bestätigte, wurde das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt, die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt. In seinem Fahrzeug wurden zudem ein Schlagring und ein Faustmesser aufgefunden, was beides „Verbotene Gegenstände" nach dem Waffengesetzt darstellen. Ihn erwartet nun neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg