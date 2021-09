Ladendiebe nach Fahndung in Marktheidenfeld gestellt

Aufgrund der Mitteilung durch den Angestellten eines Drogeriemarktes am Marktplatz konnten am Mittwochabend in der Folge zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen werden. Ihm kam das Verhalten der beiden Männer im Geschäft ungewöhnlich vor. Als diese das Geschäft verließen, bemerkte er einen Fehlbestand bei hochwertigen Männerparfums im Wert von etwa 250 Euro. In der Folge konnten beide, die sich mittlerweile getrennt hatten, im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch die eingesetzten Streifen dingfest gemacht werden. Bei der Durchsuchung der 30-und 28-Jährigen, die in Bamberg beheimatet und bereits einschlägig aufgefallen sind, konnte jedoch kein Diebesgut mehr aufgefunden werden. Daher bittet der Sachbearbeiter bei der Polizei Marktheidenfeld unter der Tel.-Nr. 09391-9841-0 vor allem um Hinweise auf ein mögliches Fahrzeug, das die beiden benutzt haben könnten. Die Personen sind ca. 180 cm groß, einer hatte eine grüne Steppweste über einer hellen Unterbekleidung und eine dunkle kurze Hose an, der andere trug eine graue Steppjacke und Blue Jeans.

Auffahrunfall in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein Hund, der auf die Fahrbahn lief, löste am Mittwochmittag am Äußeren Ring einen Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen aus. Der Hund, der von seiner Halterin auf dem Gehweg mit einer Leine geführt wurde, lief auf Höhe der Firma Warema unvermittelt auf die Fahrbahn, weshalb zunächst ein Autofahrer sein Fahrzeug abbremste. Ein hinter diesem befindlicher 37-Jähriger konnte seinen Mercedes ebenfalls noch abbremsen. Die ihm folgende 26-Jährige Fahrerin eines Seat erkannte die Situation allerdings zu spät, so dass sie auf den Mercedes auffuhr. Dabei wurde ihr Fahrzeug an der Front mittel und der Daimler am Heck leicht beschädigt. Es wird von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ausgegangen.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld