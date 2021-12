Ladendiebe erbeuten in Wertheim-Bestenheid Alkohol

Die zwei Männer gingen der Polizei zufolge gegen 11.15 Uhr in das Geschäft in der Sudetenstraße. Im Inneren machten sie sich über Alkoholflaschen her, packten sie in eine Tragetasche und spazierten aus dem Laden. Kurze Zeit später betraten sie erneut den Lebensmittelmarkt und bedienten sich ein zweites Mal ohne zu bezahlen. Insgesamt entwendeten die beiden Täter Alkohol im Wert von mehreren hundert Euro. Die Diebe wurden wie folgt beschreiben:

Person 1:

männlich

circa 20-25 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

hellbraune kurze Haare

bekleidet mit schwarzen Sneakers, schwarzer Blouson-Jacke und weinroter Hose

Person 2:

männlich

circa 20-25 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

hellbraune kurze Haare

bekleidet mit hellen

Sneakers, Blue-Jeans und blaugrauem Parka

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Männern machen können oder den Diebstahl beobachten konnten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Betrunken Auto gefahren

Mit knapp 1,6 Promille ist eine 40-Jährige am Dienstagabend in Wertheim unterwegs gewesen. Laut Polizei kontrollierte eine Streife gegen 20.45 Uhr die Frau mit ihrem Opel Crossland. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser 1,6 Promille anzeigte, war die Fahrt für die Frau beendet und sie musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Sie muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr im verantworten.

Polizei Heilbronn/kick