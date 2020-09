Ladendieb verliert in Aschaffenburg die Nerven

Nach seiner Anhaltung schrie er herum und zerschlug einer der gestohlenen Glasbehälter. Durch die herbeigerufene Streife musste er gefesselt und anschließend in die Arrestzelle verbracht werden, da er sich nicht beruhigen ließ und die Gefahr weiterer Aggression gegenüber Kunden bestand. Die entwendete Ware hatte einen Wert von über 90 Euro. Anzeige wegen Diebstahl wird vorgelegt.

Rechts-vor-Links-Unfall

Am Dienstag um 18:10 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw BMW den Röderweg in absteigender Richtung. Zur gleichen Zeit war eine 67-Jährige auf der Kneippstraße mit ihrem Pkw Mercedes unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah der Mann die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Frau, worauf beide Autos heftig kollidierten. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung „Rechts-vor-Links“. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unachtsam auf vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren

Ein 29-Jähriger befuhr am Dienstag um 18:20 Uhr mit einem Pkw BMW die Bundesstraße 26 stadteinwärts. Eine 49-Jährige war mit einem Auto der Marke VW davor in gleicher Richtung unterwegs. An einem verkehrsbedingten Rückstau infolge einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage musste die Frau ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen, der Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die VW-Lenkerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Schaden: 5.500 Euro.

Unterwegs ohne gültige Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch um 08:45 Uhr in der Aschaffstraße ein 50-Jähriger aus einem südosteuropäischen Land von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Überprüfung seiner Papiere stellte sich heraus, dass der Autolenker nur eine nationale ausländische Fahrerlaubnis besitzt, obwohl er seit 3 Jahren in Deutschland wohnhaft ist. Die Gültigkeit der Fahrtberechtigung war daher abgelaufen. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt, Anzeige wird von Amts wegen erstattet.

Betrunkener Mann in Weibersbrunn in Gewahrsam genommen

Am Montag um 20:00 Uhr lief in einem Vereinsheim in der Hauptstraße ein 39-jähriger Mann auf, der seinen Heimweg ohne fremde Hilfe nicht mehr fortsetzen konnte. Aufgrund seiner Alkoholisierung von fast 2 Promille wurde er durch die alarmierte Polizeistreife in der Arrestzelle ausgenüchtert.