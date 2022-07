Ladendieb verletzt mehrere Menschen in Karlstadt

Am Donnerstag um 19.30 Uhr steckte ein 28-jähriger Ladendieb in einem Verbrauchermarkt in der Mainkaistraße Nahrungsmittel und Verbrauchsgegenstände in seinen Rucksack und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiterinnen sprachen ihn an und verfolgten ihn. Sie brachten ihn zurück in das Büro. Als der Rucksack nach Diebesgut durchsucht werden sollte, fing er an, die beiden Mitarbeiterinnen zu treten und zu schlagen, so dass beide verletzt wurden. Erst mit Hilfe des Marktleiters konnte der Ladendieb überwältigt werden. Hierbei wurde weiterhin der Marktleiter am Kopf verletzt. Die Polizeistreife nahm den Ladendieb mit, dieser war mit 1,72 Promille sichtlich alkoholisiert. Das Diebesgut hatte einen Wert von unter 30,- Euro.

A Ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl wurde eingeleitet.

Mähdrescher in Zellingen mutwillig zerstört

Zellingen. Am Dienstag sollte ein erntereifes Feld in Zellingen gedroschen werden. Der Mähdrescher wurde jedoch beschädigt, da ein unbekannter Täter zuvor drei Metallstäbe in den Boden steckte, so dass die Schneidvorrichtung beschädigt wurde, als das Fahrzeug durch das Feld fuhr. Es entstand ein Schaden von 1.000,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Auto auf Parkplatz in Karlstadt angefahren und geflüchtet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 16:15 Uhr wurde in der Gemündener Straße vor einen Discounter ein auf dem Parkplatz stehender weißer Audi A3 beschädigt. Nachdem die Fahrerin einen frischen Unfallschaden am Fahrzeug feststellte, meldete sie sich bei der Polizei, jedoch war der unbekannte Unfallverursacher bereits weggefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000,- Euro zu kümmern.

