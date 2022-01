Ladendieb verletzt bei Flucht Zeugen am Aschaffenburger Hauptbahnhof

Der Ladendieb ergriff sofort die Flucht, konnte aber schnell eingeholt werden. Anschließend versuchte er sich aus dem Griff des Sicherheitsdienstmitarbeiters durch Winden und Stoßen loszureißen. Ein 46-jähriger Mittäter eilte dem Ladendieb zur Unterstützung herbei und wirkte ebenfalls durch Schubsen und Stoßen auf den Zeugen ein. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde während der Rangelei leicht an der Hand verletzt. Schlussendlich kam ein weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zur Hilfe. Zusammen konnte die Situation beruhigt werden bis die Polizei eintraf. Gegen den Ladendieb und seinen Mittäter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem wird gegen den 43-Jährigen wegen dem Verdacht des räuberischen Diebstahls ermittelt. Letzterer wurde durch die Polizeibeamten vor Ort vorläufig festgenommen.

Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Aschaffenburg. Am Montagmorgen, gegen 7:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Schweinheimerstraße und Herrleinstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autofahrern. Dabei kollidierte ein 56-jähriger Suzuki-Fahrer beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Toyota-Fahrer. Insgesamt wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro verursacht. Beide Verkehrsteilnehmer machten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Papiermülltonne in Brand gesteckt

Aschaffenburg. Am Sonntag kurz vor Mitternacht kam es in der Elisenstraße zu einem Brand. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten dort eine brennende Papiermülltonne feststellen. Die Ursache ist bislang nicht bekannt, die Polizei schließt nach aktuellen Erkenntnissen eine vorsätzliche Brandlegung aber nicht aus. Der entstandene Schaden beschränkt sich auf die Papiertonne und wird auf circa 350 Euro geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Täter sind nicht vorhanden.

Polizeireport für den Kreis Aschaffenburg

Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer

Großostheim. Nach einer Zeugenmitteilung über einen Schlangenlinienfahrer zwischen Mömlingen und Pflaumheim, konnte die Polizei am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, einen 25-jährigen VW-Fahrer auf der Kreisstraße AB 1 am Ortseingang anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Zuvor kam der Autofahrer mehrfach von der Fahrbahn ab und fuhr ins Bankett. Bei der anschließenden Kontrolle lallte der 25-Jährige und wirkte alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Obendrein gab der Fahrzeugführer selbst an nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt war damit für ihn beendet.

Kennzeichendiebstahl an einem BMW

Goldbach. Zwischen Samstagnacht, 22 Uhr und Sonntagnachmittag, 16 Uhr, wurden an einem BMW beide Kennzeichen durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Fahrzeughalter parkte sein Auto im Tatzeitraum auf dem Parkplatz Mühlstraße.

vih / Quelle: Polizei Aschaffenburg