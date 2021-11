Ladendieb schlägt auf Ladendetektiv in Tauberbischofsheim ein

Am Freitagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, stahl ein 61-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Pestalozziallee Kleidungsstücke aus einem Regal. Als er ohne zu bezahlen die Kasse passieren wollte, wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen. Der Mann versuchte darauf mehrfach auf den Ladendetektiv einzuschlagen und flüchtete anschließend mit den gestohlenen Gegenständen.

Er konnte unmittelbar danach durch eine Polizeistreife im Stadtgebiet festgenommen werden. Der Mann muss sich nun wegen räuberischem Diebstahl verantworten. Die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis