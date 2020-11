Ladendieb ohne Beute von Baumarktgelände in Zellingen geflüchtet

Ein bislang Unbekannter musste am Dienstag eine Autobatterie, welche er zuvor im Außenbereich des Marktes am Bauzaun deponierte, zurück lassen. Ein Angestellter des Baumarktes beobachtete einen Mann dabei, wir er eine Autobatterie am Zaun des Marktes deponierte und legte sich auf die Lauer. Als der Mann dann den Baumarkt durch den Haupteingang verließ und anschließend von außen seine Beute durch den Zaun zog, gab sich der Angestellte zu erkennen und versuchte den Langfinger noch festzuhalten. Dieser konnte jedoch unerkannt in Richtung Würzburger Straße fliehen. Seine Beute musste er zurücklassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen ca. 45 Jahre alten Mann, ca. 180 cm groß. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke, Jogginghose und Mütze.

Zeugen die etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben, können sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 melden.

Jugendlicher mit Soft-Air Pistole erwischt

Karlstadt. Am Dienstag gegen 20.40 Uhr wurde in der Straße Zum Helfenstein eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 14, 17 und 18 Jahren einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem 14-jährigen eine Soft-Air Pistole aufgefunden. Diese wurde sichergestellt und der junge Mann wurde seinen Eltern überstellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Schlangenlinienfahrer gestoppt

Karlstadt. Am frühen Mittwochmorgen teilte ein Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinienfahrer auf der B 27 in Richtung Karlstadt mit. Das Fahrzeug konnte anschließend in der Würzburger Straße von der Polizei angehalten werden. Bei dem 72-jährigen Fahrer wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,70 Promille. Aufgrund der vorliegenden Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Fahrrad samt Schloss entwendet

Karlstadt. Am Sonntag wurde ein Mountainbike samt Schloss auf dem Bahnhofsvorplatz entwendet. Der 19-jährige Fahrradbesitzer hatte sein schwarzes „Bulls“ Mountainbike gegen 14 Uhr mit einem grünen Spiralschloss an einem Metallpfosten befestigt. Dies hielt einen Unbekannten nicht davon ab, das gesicherte Fahrrad zu entwenden. Als der Besitzer gegen 21 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad samt Schloss verschwunden. Das Fahrrad hatte einen Zeitwert von 300 Euro.

Zeugen die etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben, können sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 melden.

xere/Polizei Karlstadt