Ladendieb mit zwei Promille in Aschaffenburg erwischt

Dort konnte durch den Ladendetektiv eines Warenhauses ein 38-jähriger stark alkoholisierter Dieb festgehalten werden, der zuvor dabei beobachtet wurde, wie er drei Flaschen hochwertigen Parfüms im Wert von 450 Euro in seine Taschen steckte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über zwei Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht - geparkter Pkw Skoda angefahren

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Bergstraße ein geparkter Pkw Skoda Octavia angefahren und beschädigt. Möglicherweise handelt es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Lkw. Die linke Fahrzeugfront sowie die Motorhaube wurden beschädigt. Es konnte weiße Fremdfarbe gesichert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021-857-2231 in Verbindung setzen.

Zu schnell im Kreuzungsbereich - Smart prallt auf Mazda

Vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam es am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Glattbacher Überfahrt und der Elisenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer eines Pkw Smart kam beim Abbiegen in die Elisenstraße mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen einen haltenden Pkw Mazda. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der Mazda war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, fiel einer Zivilstreife in der Deschstraße ein Pkw Mitsubishi durch seine langsame Fahrweise auf. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurden von den Beamten Marihuana-Geruch im Pkw wahrgenommen. Da der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten an den Tag legte und ein Drogentest positiv verlief, wurde er zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe angeordnet. Bei der Durchsuchung konnten noch mehrere Gramm Marihuana sowie Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Nach der Sachverhaltsaufnahme mit erkennungsdienstlicher Behandlung wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Personen wieder entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.