Ladendieb in Marktheidenfeld gestoppt

Der Mann steckte das Paar Schuhe im Wert von knapp 65 Euro in einem mitgebrachten Jutebeutel und wollte das Schuhgeschäft am Äußeren Ring ohne zu bezahlen verlassen. Nachdem die elektronische Warensicherung anschlug, wurde er von Mitarbeitern des Ladens bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Anzeige wegen Diebstahls erfolgt.

Fahrzeuge streiften sich

Esselbach. Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mitgeteilt, bei dem es zu einer Berührung zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr kam. Eine 26-Jährige war kurz nach sechs Uhr mit ihrem Toyota in Richtung Michelrieth unterwegs. In der Rechtskurve kurz nach Esselbach überholte ein ihr entgegenkommendes Auto einen weiteres Auto. Das Wiedereinscheren des Überholers erfolgte so knapp vor der Geschädigten, dass sich die Fahrzeuge berührten und der rechte Außenspiegel des Toyota abgerissen wurde. Beide entgegenkommenden Autos setzten ihre Fahrt fort.

xere/Polizei Marktheidenfeld