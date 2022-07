Ladendieb in Alzenau nach kurzer Fahndung gefasst - Diebesgut sichergestellt

Gegen 18 Uhr hatte der Mann Waren im Wert von rund 50 Euro gestohlen. Als ihn eine Kassiererin daraufhin ansprach, flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Alzenau leitete unverzüglich eine Fahndung nach dem Dieb ein, die bereits kurze Zeit später erfolgreich war. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten das Diebesgut sicher. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ordnete bei dem Tatverdächtigen die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro an, bevor der 47-Jährige entlassen werden konnte.

Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Innerhalb der letzten drei Wochen hat ein bislang Unbekannter einen in der Hübnerwaldstraße abgestellten Pkw offenbar mutwillig beschädigt. Die Tatzeit liegt mutmaßlich zwischen dem 07.07.2022, 00.00 Uhr, und dem 27.07.2022, 21.30 Uhr.

Es entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro belaufen dürfte. Der blaue Opel wurde offensichtlich an der rechten Fahrzeugseite und auch am Heck, hinten links, zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Fahrrad aus Hof entwendet - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG. Bereits von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter ein Fahrrad entwendet, das im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße abgestellt war. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr am Samstag und 09.30 Uhr am Sonntag ereignet haben. Es handelt sich dabei um ein Trekkingrad der Marke Voitl, in den Farben Braun und Grün, im Wert von circa 1.200 Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.

Meldungen der Polizei Unterfranken/Untermain