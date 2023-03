Ladendieb grift Mitarbeiter in Aschaffenburg an und flüchtet ohne Beute

Gegen 16.30 Uhr sprach der Mitarbeiter den Tatverdächtigen in dem Kaufhaus an der Würzburger Straße (im Bereich der 100er Nummern) an, wonach dieser den Mitarbeiter unvermittelt körperlich anging. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Seinen Rucksack mit entwendeten Waren im Wert von mehreren hundert Euro ließ er zurück. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt, der Tatverdächtige entkam unerkannt. Auch die unmittelbar eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen blieb ohne Erfolg, der Unbekannte verschwand im Bereich Travis-Park.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

etwa 1,75 Meter groß und 30 Jahre alt

Schlanke, athletische Statur

Trug eine graue Winterjacke, eine schwarze Mütze, blaue Jeans und graue Schuhe

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang, insbesondere Personen, die sich zur genannten Zeit im Bereich des Travis-Park-Areals aufhielten um Hinweise unter Tel. 06021/857-2230

Kleinwagen rammt Bus in Aschaffenburg - Fahrer angetrunken

ASCHAFFENBURG. Beim Abbiegen hat ein Kleinwagen einen Bus der Stadtwerke touchiert. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Pkw alkoholisiert und zudem ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Kleinwagen die Würzburger Straße stadtauswärts und bog nach einer Bushaltestelle ab. Hierbei touchierte der Kleinwagen einen dort stehenden Bus der Stadtwerke Aschaffenburg. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren vierstelligen Bereich.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zudem ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 0,8 Promille. Neben der Schadensregulierung sieht der Mann nun vor allem einem Strafverfahren wegen gleich mehrerer Delikte entgegen. Insbesondere muss sich dieser wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge seiner Alkoholisierung verantworten.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG. Mitte Februar, zwischen Montag, den 13.02.2023 und Mittwoch, den 15.02.2023, wurde aus dem Kassenbereich des Früchteparkhauses der Defibrillator entwendet.

ASCHAFFENBURG-LEIDER. Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Darmstädter Straße mit dem Stockstädter Weg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zur Klärung des Hergangs werden Zeugen gesucht.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstagabend, ab 20.30 Uhr, und Donnerstagvormittag, bis 10.30 Uhr, wurde ein weißer Seat, Ibiza, beschädigt, der im Dammer Weg abgestellt war.

HÖSBACH-WENIGHÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagmittag, 11.30 Uhr, wurde der Maschendrahtzaun eines Grundstücks in der Wickgasse beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU-MICHELBACH. Zwischen Donnerstagnachmittag, ab 16.30 Uhr und Freitagabend, bis 18.00 Uhr, hat ein Unbekannter beide Reifen eines Anhängers zerstochen, der in der Spessartstraße abgestellt war.

ALZENAU- MICHELBACH. Zwischen Freitagnachmittag, ab 16.15 Uhr und Samstagnachmittag, bis 15.00 Uhr, wurde ein grauer Opel Astra, beschädigt, der im Streuweg abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken