Ladendieb flüchtet in Miltenberg

Ein Mann verlies am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, einen Supermarkt in Bürgstadt „Am Stadtweg“. Da er eine gefüllte Einkaufstüte dabei hatte, er aber nicht an der Kasse vorbeikam, lief ihm eine Angestellte des Marktes hinterher. Der Mann bemerkte dies, lief schneller und konnte sich erfolgreich verstecken. Seine Ware in Höhe von 350 Euro ließ er zurück. Ein weiterer Zeuge konnte den Mann zwar nochmal aus seinem Versteck vertreiben, aber er konnte letztendlich erfolgreich über mehrere Garagen, Grundstücke und Zäune flüchten. Es handelt sich um einen etwa 185cm großen Mann mit dunkler Hautfarbe, circa 35 Jahre alt. Er hat lockige, dunkle Haare. Seine Kleidung war eine kurze blaue Jeans und ein T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.