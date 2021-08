Ladendieb flüchtet im Auto - Polizei fasst ihn trotzdem

Am Dienstagabend, gegen 17 Uhr, ist ein 22-Jähriger beim Ladendiebstahl durch Angestellte des Verbrauchermarktes beobachtet worden. Der Tatverdächtige flüchte zu Fuß aus dem Laden und stieg in ein Auto ein. Dies wurde wiederum durch aufmerksame Zeugen beobachtet, die, der vor Ort eintreffenden Streife, das Kennzeichen und den Fahrzeugtyp mitteilen konnten. Im Nachgang konnte der Beschuldigte, aufgrund der Aussagen der Passanten, überführt werden.

Unter Drogeneinfluss in Klingenberg unterwegs

Klingenberg a.Main Am Dienstagabend ist eine 30-jährige Verkehrsteilnehmerin in Klingenberg in ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei wurden bei ihr Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen erst kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Im weiteren Verlauf der Abarbeitung wurde auch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

