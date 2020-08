Labrador in Krombach angefahren

Als ein Anwohner der Hauptstraße mit dem Auto vom Einkaufen nach Hause kam und das Hoftor öffnete um den Wagen in den Hof zu fahren, sprangen unvermittelt die beiden Labrador-Hunde des Mannes aus dem Hof auf die Straße. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Audi die Hauptstraße befuhr, konnte mit ihrem Wagen dem ersten Hund noch ausweichen, erfasste den zweiten aber frontal. Der Hund wurde dabei so schwer verletzt, dass er in der Folge durch einen Tierarzt eingeschläfert werden musste. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Mit Reh kollidiert



Mömbris. Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2309 zwischen Heimbacher Mühle und Reichenbach zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Reh von einem grauen Daimler erfasst wurde. Die Kollision verlief für beide Beteiligte glimpflich: am Daimler entstand kein Schaden und das Reh blieb unverletzt. Allerdings geriet das Tier in Panik und verfing sich beim Davonlaufen derart in einem Weidezaun, dass es sich nicht mehr selbst befreien konnte. Durch die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte das Reh schließlich befreit werden.

Wohnhaus gestreift

Kahl. Am Freitag kam es in der Torgasse in Kahl im Bereich der Kreuzung mit der Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw an der Wand eines der angrenzenden Wohnhäuser hängen blieb und diese beschädigte. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Lkw ohne seinen Pflichten nachzukommen. Allerdings wurde der Unfall durch Zeugen beobachtet und das Kennzeichen des Lkw notiert. An der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.



Reifen zerstochen

Kahl. In der Zeit von Dienstagabend, 17 Uhr bis Mittwoch, 7.15 Uhr wurde an einem in der Straße Zur Sandmühle in Kahl geparkten VW Caddy der hintere rechte Reifen durch einen unbekannten Täter aufgeschlitzt. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.





Unerlaubt Müll abgelagert

Schöllkrippen-Blankenbach. Bereits zu Anfang des Monats kam es zu zwei illegalen Müllablagerungen am Containerplatz am Krähenstein in Blankenbach. Im Rahmen der Auswertung einer Videoüberwachung konnten die beiden Täter die am Tatort unerlaubt ihren Müll abgelagert hatten überführt werden.

Auseinandersetzung zwischen Betrunkenen

Schöllkrippen. Am Samstagabend gegen 20.10 Uhr gerieten ein 29-jähriger sowie ein 48-jähriger Mann am Bahnhof Schöllkrippen in Streit. Beide Beteiligte waren mit über 1 Promille deutlich alkoholisiert. Keiner der Kontrahenten erlitt im Rahmen der Auseinandersetzung nennenswerte Verletzungen.