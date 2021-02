Kurzschluss löste Brand in Aschaffenburg aus

Wie bereits berichtet, war bei der Polizeieinsatzzentrale gegen 23.30 Uhr ein Brand in der Haidstraße gemeldet worden. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten daraufhin fest, dass es im Inneren einer Schreinerei brannte. Angrenzende Wohnhäuser mussten vorsorglich geräumt werden. Die betroffenen Personen konnten jedoch nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, da die Feuerwehr den Brand in der Schreinerei schnell unter Kontrolle hatte.

Durch das Feuer, das im hinteren Teil des Betriebs gewütet hatte, entstand erheblicher Sachschaden. Nach aktuellen Schätzungen dürfte die Sachschadenshöhe insgesamt im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

vd/Polizei Unterfranken