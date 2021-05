Kurze Suchaktion nach 81-jährigem Mann in Lohr

Sein Betreuer hatte den 81-jährigen, der an fortgeschrittener Demenz leidet, in der Lohrer Innenstadt kurz aus den Augen verloren und anschließend nicht mehr gefunden. Nach einer kurzen Suche meldet er den Vorfall sofort bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Suchaktion blieb zunächst ohne Erfolg. Die Angehörigen des Vermissten wurden informiert und beteiligten sich unverzüglich an der Suche. Nach etwa 50 Minuten wurde Entwarnung gegeben. Der Gesuchte hatte in der Lohrer Innenstadt das Büro seines Schwiegersohnes gefunden und wartete dort auf Abholung.

Autofahrer nach Auffahrunfall bei Wiesthal leicht verletzt

Krommenthal/Wiesthal. Auf der Kreisstraße 2317, Lkr. Main-Spessart, kam es zwischen den Ortschaften Krommenthal und Wiesthal am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 27-jähriger Autofahrer hinter einem Lastwagen in Richtung Wiesthal. Als der Lastwagen und damit auch der 27jährige Autofahrer verkehrsbedingt bremsen mussten, erkannte eine hinterherfahrende Autofahrerin dies zu spät und fuhr auf den VW Golf des 27-jährigen auf. Der 27-jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Halsbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr