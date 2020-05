Kurz abgelenkt und Unfall gebaut: Zusammenstoß in Gemünden

Am Mittwoch gegen 11.25 Uhr befuhr eine 59-jährige Mazda-Fahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten kommend in Fahrtrichtung Lohr. Sie fuhr hierbei mit geringer Geschwindigkeit und hatte Warnblinklicht eingeschaltet, um eine an die Fahrbahn angrenzende Wiese zu begutachten. Eine hinter ihr befindliche 36-jährige Fahrerin eines Opel wollte gerade langsam am Mazda vorbeifahren, als die Mazda-Fahrerin plötzlich ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen nach links in eine Parkbucht abbog. Die Fahrerin des Mazda übersah den bereits neben ihrem Fahrzeug befindlichen Opel, weshalb es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Polizei Gemünden