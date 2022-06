Kurioser Klau: Sackkarre mitgenommen, Sperrmüll dagelassen

Im Zuge von Baumaßnahmen hatten sie am Freitagabend diverses, sperriges Gut vor ihrem Anwesen auf dem dortigen Gehweg zwischengelagert um für ihre Arbeiten Platz zu schaffen.

Als sie nun am Samstag gegen 10 Uhr ihre ebenfalls abgestellte Sackkarre wieder in den Hof holen wollten, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Täter in der Zwischenzeit die Transporthilfe entwendet hatte. Der Langfinger war offenbar irrigerweise trotz des bevorstehenden Pfingstwochenendes von einem Sperrmüllabholtermin ausgegangen, da er im Gegenzug diversen Sperrmüll hinzugelegt hatte. Der Wert der stibitzten Sackkarre wird auf 50 Euro geschätzt.

Die Karlstadter Polizei hat die Ermittlungen im vorliegenden Fall aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

mkl/Polizei Karlstadt