Kurioser Diebstahl: Unbekannte klauen Kirchenglocke von Friedhof in Dietzenbach

Offenbar mit einem Lastwagen oder größerem Fahrzeug beschädigten die Unbekannten zunächst das Eingangstor, welches aus dem Zement der Mauer gerissen wurde, um auf das Gelände fahren zu können. Noch ist unklar, wie die Diebe die etwa 800 Kilogramm schwere Kirchenglocke abmontierten. Für den Abtransport der Glocke wurde vermutlich ein Lastwagen genutzt. Den Wert der Glocke sowie den Sachschaden kann die Polizei derzeit nicht genau beziffern. Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

Vorsicht: Trickdiebe mit der Legende vom Wasserrohrbruch unterwegs

Dreieich/Sprendlingen. Zwei etwa 30 Jahre alte Trickdiebe verschafften sich am Mittwochnachmittag Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Gravenbruchstraße. Die Männer gaben gegenüber der Bewohnerin an, dass sie wegen eines Wasserrohrbruches die Wasserhähne überprüfen müssten. Während einer die Frau geschickt ablenkte, stahl der Komplize aus ihrem in einer Schublade liegenden Portemonnaie Geld. Die Diebe verließen das Mehrfamilienhaus in Richtung Wilhelmsplatz. Erst danach bemerkte die Seniorin das fehlende Geld. Ein Täter war etwa 1,80 Meter groß, sehr dick und hatte schwarze lockige Haare. Der andere war größer und schlank. Er hatte einen kurzen Vollbart und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine Jeans. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 20er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zigarettenautomaten wurden aufgesprengt

Hainburg und Mainhausen. Anwohner in der Uferstraße von Klein-Krotzenburg meldeten am frühen Donnerstagmorgen einen "rauchenden" Zigarettenautomaten vor der Radsporthalle. Zudem wären vier Personen in Richtung Herderstraße weggelaufen. Einer hatte ein rotes Oberteil an. Gegen 4.35 Uhr hatten die Täter den Automaten aufgesprengt. Auf dem Boden lagen Zigarettenpackungen und Münzgeld. Noch steht nicht fest, wieviel Packungen und Münzen gestohlen wurden. Knapp zwei Stunden zuvor, gegen 2.15 Uhr, haben Unbekannte in Mainflingen "Am Sportplatz" ebenfalls einen Zigarettenautomaten gesprengt. Auch hier steht die Höhe der Beute noch nicht fest. Der Schaden wird jeweils auf 3.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 erbeten.

