Hierzu mussten die Täter mit einem Kleintransporter oder einem ähnlichem Fahrzeug um das Umspannwerk gefahren sein und trennten dort den Maschendrahtzaun auf, um auf die Baustelle zu gelangen. Von dort entwendeten sie Stromkabel im Wert von mehreren tausend Euro und luden sie in ihr Fahrzeug ein. Wer am Wochenende, vor allen in der Nacht, ein verdächtiges Fahrzeug

gesehen hat, das den Bereich um das Umspannwerk befuhr, wird gebeten, sich bei der

Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410 oder per Mail pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

PKW in Partenstein beschädigt und weiter gefahren

Partenstein. Am vergangenen Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren weißen Ford Tourneo vor der Metzgerei Franz in der Hauptstraße in Partenstein. Als sie die Örtlichkeit wieder verlassen wollte, stellte sie eine Beschädigung an ihrer geöffneten Heckklappe fest. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die

geöffnete Heckklappe des Ford Tourneo und entfernte sich unerlaubterweise vom Unfallort.

Wer Hinweise über das unfallverursachende Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei

Polizei Lohr/mm