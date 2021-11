Kupferdiebe richten 1000 Euro Schaden in Erlenbach an

In der Zeit von 05.11.2021 15:00 (Fr) - 08.11.2021 13:00 (Mo) haben unbekannte Kupferdiebe einen Wasserhochbehälter in der Gemarkung „Am Sandrain" heimgesucht. Die Täter überwanden ein Zugangstor und konnten so an den Hochbehälter gelangen. Hier rissen sie diverse Dachlatten heraus und gelangten so an die Kupferbleche der Dachverkleidung. Diese verluden die Täter in ein am Tatort geparktes Fahrzeug. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Der Hochbehälter ist bereits in der letzten Woche von den Dieben heimgesucht worden.

Vorfahrt missachtet

Obernburg. Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Montag Nachmittag gegen 15.45 Uhr an der Einmündung der Miltenberger Straße in die Abfahrt der B469 in Richtung Eisenbach ereignet hat. Zur Unfallzeit war eine Eschauerin mit ihrem Pkw VW von Obernburg kommend auf der Miltenberger Straße Richtung Eisenbach unterwegs. An der Einmündung zur Abfahrt der B469 wollte die Polofahrerin nach links abbiegen und ließ diverse vorfahrtsberechtigte Fahrzeuge auf der Ausfahrt passieren. Als sie eine Lücke wahrnahm, bog sie ab, kollidierte dabei aber mit einem Pkw Volvo, da sie den Spielraum falsch eingeschätzt hatte.

Auffahrunfall

Obernburg. Ein Auffahrunfall ist am Montag Vormittag gegen 10.20 Uhr aus der Miltenberger Straße gemeldet worden. Eine Obernburgerin war bei stockendem Verkehr aus Eisenbach kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus Unachtsamkeit fuhr die BMW-Fahrerin auf einen vor ihr abbremsenden Minicooper auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg