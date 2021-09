Kupferdiebe in Alzenau

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter diverse Kupfergegenstände. Das Metall war in einem Hof aufgrund von Bauarbeiten abgelegt. Der Diebstahl wurde zwar durch einen Zeugen beobachtet, trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang den beiden männlichen Tätern die Flucht mit einem Kleintransporter. Der Beuteschaden beträgt ca. 400 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Betrunkener Fahrer baut Unfall beim Rangieren in Hörstein

Alzenau-Hörstein - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es, auf einem Tankstellengelände im Industriegebiet-Süd, zunächst zu einem Rangierunfall. Ein 60-jähriger, Fiat-Fahrer, kollidierte mit einem geparkten Lkw, anschließend flüchtete er. Beamte der PI Alzenau konnten ihn im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später kontrollieren. Sie stellten hierbei Alkoholgeruch fest. Im Rahmen eines Atemalkoholtests wurde ein Wert von über 2,4 Promille ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500.- Euro

Unfallflucht auf Supermarkt Parkplatz in Alzenau

Alzenau - Am Dienstag in der Zeit von ca. 12 Uhr bis 12:30 Uhr blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem REWE-Parkplatz, an einem geparkten Mini-Cooper hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000.- Euro.

Unfallflucht - geparktes Auto in Sommerkahl angefahren

Sommerkahl - Im Zeitraum Dienstag, 07:30 Uhr bis ca. 10:30 Uhr, blieb eine bislang unbekanntes Fahrzeug, in der Straße „Im Felgen", an einem geparkten Opel hängen und beschädigte diesen. Der Unfallflüchtige fuhr anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Spiegelberührung in Alzenau - Caddy Fahrer flüchtet

Alzenau - Am Dienstagmorgen blieb ein VW-Caddy Fahrer, auf der ST2305, am Spiegel eines aus Richtung Brücken entgegenkommenden VW-Sharan hängen und beschädigte diesen. Zunächst blieben beide Unfallbeteiligten kurz stehen, allerdings entfernte sich anschließend der Caddy Fahrer in Richtung Mömbris. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Beim Ausparken anderen Wagen angefahren

Alzenau-Michelbach - Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin blieb am Dienstagnachmittag beim Rangieren, in der Schloßstraße, an einem Fahrzeug hängen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau