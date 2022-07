Kupferdachrinne in Gemünden geklaut

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Fahrzeug-Emblem von BMW gestohlen und Auto verkratzt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag, 04.07.2022, im Zeitraum von 08:30 bis 18:00 Uhr, parkte ein 19-jähriger Autofahrer seinen BMW am Mainkai. Bei seiner Rückkehr zum Auto stellte er fest, dass das vordere Emblem von der Motorhaube abgehebelt und entwendet wurde. Weiterhin wurde die Motorhaube verkratzt und der linke Kotflügel beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 009351/997410.

An Außenspiegel hängen geblieben

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 13:55 Uhr blieb eine Autofahrerin in der Annastraße am Außenspiegel eines geparkten Skoda hängen. An diesem entstand ein minimaler Kratzer. Wildunfall Gemünden a. Main, OT Hofstetten, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der MSP 11 von Gemünden nach Hofstetten. Hierbei erfasste er ein querendes Reh, welches getötet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa1500 Euro.

dc/Polizei Gemünden