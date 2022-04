Kupfer und Edelmetall im Bereich Zeche Gustav bei Karlstein-Großwelzheim gestohlen

Unbekannte Einbrecher schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Zeche Gustav gleich zweimal zu. Im ersten Fall erbeuteten die Täter circa 250 kg hochwertigen Stahl und circa 500 kg Edelmetall im Wert von 1.500 Euro. In einem benachbarten, leerstehenden Bürogebäude entwendeten sie dann circa 100 kg Kupferkabel und -rohre (Wert 500 Euro). Das Diebesgut muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Plane in Alzenau aufgeschlitzt

Ein Unbekannter schlitzte zwischen Freitag und Montag die Plane eines Anhängers auf. Dieser war in der Hanauer Straße auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

stru/Polizei Alzenau