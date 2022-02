Kundgebung in Marktheidenfelder Innenstadt

An dieser nahmen insgesamt ca. 50 Personen teil. Neben zwei Hauptrednern wurde auch den Teilnehmern gestattet, Redebeiträge zu erbringen. Die durch Bescheid des Landratsamtes Main-Spessart angeordneten Auflagen wurden eingehalten. Die Versammlung wurde von der Polizei Marktheidenfeld betreut.

Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen

Leicht verletzt wurde am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr ein 12-Jähriges Kind. Der Junge stand mit seiner Mutter und weiteren Passanten auf der westlichen Gehwegseite der Luitpoldstraße zwischen Hecker-und Petzoltstraße, als er von „etwas" am Hals getroffen wurde, wodurch eine Rötung hervorgerufen wurde. Zu dieser Zeit passierte ein dunkler Kombi die Stelle in Richtung Alte Mainbrücke. An diesem Auto wäre es zu einem lauten Knall gekommen, wobei laut Zeugen auch ein „Funkenflug" festzustellen gewesen wäre. Möglicherweise ist der Knall auf einen Böller zurückzuführen. Von einem gezielten Angriff auf das Kind wird derzeit nicht ausgegangen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Ermittler der Polizei Marktheidenfeld haben die Sachbearbeitung übernommen.

In diesem Zusammenhang werden mögliche weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter Tel. 09391-9841-0 mit der Polizei Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Marktheidenfeld/ lady