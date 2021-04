Kunde schlägt und beleidigt Supermarkt-Mitarbeiter gleich zweimal

Am Dienstag, 30.03.2021, in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr, betrat ein Mann den „Lidl"-Markt in der Krummwiese und wurde von einem 18-jährigen Mitarbeiter des Marktes angesprochen, weil dieser keinen Einkaufswagen mit sich führte. Nach einem kurzen Streitgespräch wurde der unbekannte Mann aggressiv, schrie im Einkaufsmarkt herum und schlug den 18-Jährigen schließlich mit der Hand in den Nackenbereich, weshalb dieser Schmerzen hatte. Dann ging der Mann und beleidigte den 18-jährigen Angestellten beim Verlassen des Einkaufsmarktes indem er ihm den Mittelfinger zeigte.

Am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, kam der Unbekannte wieder in den „Lidl"-Einkaufsmarkt in der Krummwiese und wollte Zigaretten kaufen. Da der Rollladen des Zigarettenschrankes defekt war wurde der Mann ungeduldig und schrie wieder im Einkaufsmarkt herum. Er beschimpfte wieder den 18-Jährigen, welcher sich an der Kasse befand, sowie den stellvertretenden Filialleiter und beleidigte sie mit Schimpfworten. Danach verließ er den Einkaufsmarkt. Hinweise auf die Identität des Mannes gibt es bislang nicht. Von diesem fehlt jede Spur. Zeugen der Vorfälle sind ebenfalls nicht bekannt.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit der PI Miltenberg unter der Telefonnummer 09371/945-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall verursacht und geflohen

Laudenbach. Am Donnerstag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, hat ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Miltenberger Straße auf Höhe des Friedhofs den dort geparkten Pkw, VW Touran, eines 47-Jährigen beschädigt. Er hatte, so hat es den Anschein, zu wenig Abstand von dem Geparkten gehalten, so dass es zum Anstoß kam. Der VW Touran wurde hierbei an der linken Seite der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Täterhinweise sind nicht bekannt. Zeugen des Unfalls gibt es bislang nicht.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zur Feststellung der Identität des Verursachers machen können werden gebeten sich mit der PI Miltenberg unter der Telefonnummer 09371/945-0 in Verbindung zu setzen.

Betrunken mit Auto unterwegs

Großheubach. Am Donnerstag, gegen 21:00 Uhr, konnte eine uniformierte Polizeistreife feststellen, wie eine Pkw-Fahrerin vom Staudenweg kommend mit ihrem VW Polo den Kreisverkehr an der Langgasse in falscher Richtung befuhr. Sie wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der 19-jährigen Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Da sie außerdem Ausfallerscheinungen erkennen ließ, wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein der jungen Frau wurde sichergestellt und sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld