Kunde greift Mitarbeiterin in Arnsteiner Supermarkt  an

Diese konnte sich wehren und andere Kolleginnen sowie Kunden zu Hilfe rufen. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Supermarkt. Dieser konnte zwischenzeitlich durch die Polizei ermittelt werden. Gegen den 52-jährigen Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Fahrzeug in Karlstadt beschädigt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr hatte eine 78-Jährige ihren Pkw Mitsubishi auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße in Karlstadt geparkt. Als diese zu ihrem Fahrzeug nach dem Einkauf zurückkehrte, konnte eine Eindellung sowie Kratzer an der Fahrerseite festgestellt werden. Dem Schadensbild nach zu urteilen ist vermutlich ein Einkaufswagen gegen die Fahrerseite geschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Fahrt unter Alkoholeinfluss durch Lohr

Lohr am Main; Landkreis Main-Spessart. Am 22.12.2022, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 56-jähriger Pkw-Fahrer von einer Polizeistreife in Lohr a.Main einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,33 mg/l. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Es wurde Anzeige erstattet.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr