Kuh reißt in Lohr aus und verletzt zwei Personen

Gegen 9 Uhr machte sich die zur Schlachtung angelieferte Kuh bei einer Lohrer Metzgerei selbständig. Beim Versuch, sie aus dem Viehtransporter auszuladen, riss die Kuh aus und überrannte einen Helfer, der sich ihr in den Weg stellte. Anschließend begab sie sich in einen angrenzenden Garten und zerstörte dort Gartenmöbel und Dekoration. Alle Versuche, das Tier wieder einzufangen schlugen fehl, da die Kuh sehr aufgebracht war und auf sich ihr nähernde Personen sofort aggressiv reagierte und diese angriff. Aus diesem Grund wurde von der Polizei ein sachkundiger Jäger hinzugezogen, der von einer erhöhten Position aus das Tier mit einem gezielten Schuss erlegte.

Bei dem Vorfall wurden zwei Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Radfahrer nach Unfall verletzt

Lohr. Ein 35jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg der Rechtenbacher Straße, stadteinwärts. In gleiche Richtung fuhr eine Skoda Fahrerin auf der Fahrbahn. Die Autofahrerin bog nach rechts in den Brunnenwiesenweg ein. Hierbei übersah die Fahrerin den Radfahrer, welcher offensichtlich den Brunnenwiesenweg überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden.

Durch den Sturz wurde der Radfahrer verletzt und musste in das Kreisklinikum Main-Spessart eingeliefert werden.

Am weißen Skoda entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, hier entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.