Kühlschrank in Stockstadt fing Feuer

Aus bisher ungeklärten Gründen geriet in Stockstadt ein Kühlschrank in Brand.

In der Eibenstraße war aus bisher ungeklärten Gründen ein Kühlschrank in einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte die Anwohnerin den Kühlschrank bereits ins Freie schaffen, wo er durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Anschließend wurden die Räumlichkeiten belüftet.

Die Hausbewohnerin, die alleine zu Hause war, wurde nach einer Untersuchung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, kam jedoch ohne größere Verletzungen davon.

Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler