Krone aus Weikersheimer Kirche gestohlen - Polizei sicht Zeugen

Weikersheim: Krone aus 17. Jahrhundert aus Kirche gestohlen

Eine historische Krone und zwei Kabeltrommeln entwendeten Diebe in der Nacht auf Donnerstag aus einer Kirche in Weikersheim-Laudenbach. Bereits zum dritten Mal war das Gotteshaus in der Straße "Bergkirche" im abgelaufenen Monat das Ziel von Dieben. Waren bei den letzten beiden Taten Baugerät und -material das Ziel, so entwendeten die Unbekannten zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 9.30 Uhr am Donnerstag, die Krone einer Statue. Der Wert des Diebesguts liegt in fünfstelliger Höhe. Die Krone selbst ist ein Unikat aus dem 17. Jahrhundert. Wer Hinweise auf den Verbleib der Krone oder des anderen Diebesguts geben kann oder etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefonnummer 07934 99470, zu melden.

(Meldung der Polizei vom 1. Juli 2022)