Kripo Würzburg klärt Einbruch in Gaststätte

Der Einbruch auf der Talavera hatte in der Woche vor Weihnachten stattgefunden. Von Dienstag auf Mittwoch hatte sich ein zunächst Unbekannter gewaltsam Zugang zur Gaststätte verschafft, um sich im Inneren auf die Suche nach Beute zu machen. Erst während der darauffolgenden Ermittlungen wurde bekannt, dass bei der Tat ein Gaststättenschlüssel entwendet worden war.

Genau dieser Schlüssel wurde bei einem 27-Jährigen sichergestellt, der am Neujahrsmorgen nach einem anderen Einbruch in der Würzburger Innenstadt auf frischer Tat festgenommen worden war. Der Mann, der bei seiner Festnahme Widerstand geleistet hatte und in Besitz einer geringen Menge Marihuana war, sitzt bereits seit dem 2. Januar 2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und richterliche Anordnung wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft.

In beiden Fällen werden die noch andauernden Ermittlungen von der Kriminalpolizei Würzburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt. Geprüft wird dabei auch, ob der 27-Jährige noch für weitere Einbruchsdelikte verantwortlich ist.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken