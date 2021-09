Kripo sucht nach Einbruch in Bürgstadt Zeugen

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Bürocontainer auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Industriestraße ein. Sie entwendeten die Bargeldeinnahmen des Wochenendes und flüchteten im Anschluss wieder unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro übersteigt den Entwendungsschaden um ein Vielfaches.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021-857-1733 zu melden.

vd/Polizei Unterfranken